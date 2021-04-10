البنك المركزي السعودي يحذّر من رسائل احتيال مالي تنتحل اسمه

جدَّد البنك المركزي السعودي (ساما)، تحذيره من رسائل تحمل اسمه وتطلب بيانات مالية وشخصية، مشيرًا إلى أنها عملية احتيال مالي.

وذكر البنك المركزي –عبر تويتر- : «هل وصلك رسائل أو اتصالات تدعي أنها من البنك المركزي، وتطلب الإفصاح عن بياناتك المالية والشخصية، لاستكمال إيداع مبالغ مالية من حوالات خارجية في حسابك المصرفي؟». وتابع «احذر؛ هذه عملية احتيال مالي!».

وطالب البنك المركزي بعدم التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة، مشيرًا إلى أنَّ هناك اتصالات ورسائل نصية لجهات مجهولة تستخدم اسم البنك المركزي، أو يدعي مرسلها أنَّه من منسوبيه، للإيهام بمصداقيته، بهدف الاحتيال، مشددًا على الحذر من تلك الرسائل وعدم الاستجابة لها.

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