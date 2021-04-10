تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «الدوادمي، عفيف، القويعية، الخرج، المزاحمية، العاصمة الرياض، حريملاء» والمدينة المنورة «المهد» والقصيم «الشماسية، المذنب، بريدة، البكيرية، البدائع، النبهانية، بريدة، عنيزة»، تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد المنطقة الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، طريب، محايل» رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مناطق مكة المكرمة «بحرة، جدة، رابغ» وتبوك «الوجه، أملج، حقل، ضباء، نيوم، شرما» والمدينة المنورة «ينبع، بدر» تشهد هبوب رياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية.

وتؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية على مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» وحائل «بقعاء، سميراء، موقق، الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، حائل» وتبوك «البدع، تبوك، تيماء».

ونفس الحالة المناخية تؤثر على مناطق مكة المكرمة «أضم، الجموم، العاصمة المقدسة، القنفذة، الكامل، الليث، بحرة، خليص»