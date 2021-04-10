الحصيني عن طقس السبت: أمطار متفاوتة وغبار بمناطق عدة

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم السبت، مشيرا إلى هطول أمطار وهبوب رياح على عدة مناطق.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع امطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة ورياح وعواصف غبارية «وقتية» مرافقة للسحب (تتلاشى) على أجزاء من محافظات الرياض الشمالية والغربية، تمتد الى أجزاء من العاصمة الرياض، وجنوب القصيم وشمال الشرقية والصمان وشرق الطائف والباحة وعسير.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، لليوم السبت، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).

فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، وسماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

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