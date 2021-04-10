السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع



المدينة المنورة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمن رياحاً نشطة وارتفاعا للأمواج.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ ١ صباحاً.

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10:21ت م

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