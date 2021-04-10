

بكين 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واس

سجّلت الصين 14 إصابة جديدة وافدة بفيروس

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنه لم تسجل أي إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا، إضافة إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بكوفيد 19 أو وفيات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 90400 إصابة، بينها 283 حالة لا تزال تتلقى العلاج، ثلاث منها خطيرة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 85481 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة.

// انتهى //

10:19ت م

0022



بكين 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واسسجّلت الصين 14 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنه لم تسجل أي إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا، إضافة إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بكوفيد 19 أو وفيات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 90400 إصابة، بينها 283 حالة لا تزال تتلقى العلاج، ثلاث منها خطيرة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 85481 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة.// انتهى //10:19ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 14 إصابة جديدة وافدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.