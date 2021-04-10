منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف مليشيا الحوثي جازان بصاروخ باليستي

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي باتجاه مدينة جازان وطائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه خميس مشيط، وذلك بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.



وأكد الأمين العام على إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، معتبرا ذلك (جرائم حرب)، مجددا على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها