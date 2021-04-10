شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 10 أبريل/نيسان 2021، في شركات الصرافة لليوم الخامس على التوالي.



والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ويأتي استقرار الدولار في ظل ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم السبت، استقرار متوسط العملة المصرية أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم السبت، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، لليوم الخامس على التوالي.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 29 بنكا، اليوم السبت، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في عدة بنوك أبرزها، البنك التجاري الدولي، والكويت الوطني، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والقاهرة.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

واستقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.

وحسب رويترز، بلغت نسبة تضخم الأسعار في مارس/آذار الماضي، نحو 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من نحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي من 3.65% في الشهر السابق.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.59 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع، لليوم الثاني علي التوالي.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، نحو 21.54 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي.

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي من 40.201 مليار في فبراير/ شباط الماضي.