شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، جنوب جزيرة كيوشو اليابانية جنوب غربي البلاد، دون أن تترك أي خطر لحدوث تسونامي أو هزات ارتدادية.

وأشار المكتب الوطني للأرصاد الجوية في اليابان - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إلى أن "مركز الهزة وقع بالقرب من جزر توكارا التابعة إداريا لمقاطعة كاجوشيما".

وأضاف "مركز الهزة وقع على عمق حوالي 20 كم تحت قاع المحيط".. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.