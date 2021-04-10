

برلين 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24097 إصابة حديدة بفيروس

وأشار معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و980 ألفا و413 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 78 ألفا و249 وفاة، مبينًا أن إجمالي عدد المتعافين بلغ مليونين و661 ألفا و500 حالة.

// انتهى //

09:48ت م

0020



برلين 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24097 إصابة حديدة بفيروس كورونا المستجد، و 246 وفاة.وأشار معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و980 ألفا و413 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 78 ألفا و249 وفاة، مبينًا أن إجمالي عدد المتعافين بلغ مليونين و661 ألفا و500 حالة.// انتهى //09:48ت م0020

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 24097 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.