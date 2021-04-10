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السعودية اليوم / البرازيل تسجل 3693 وفاة بكورونا

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برازيليا 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
سجّلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3693 وفاة جديدة بفيروس المستجد، و93317 إصابة جديدة مؤكدة.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 348 ألفًا و718 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 13 مليونًا و373 ألف إصابة.
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08:45ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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