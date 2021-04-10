السعودية اليوم / البرازيل تسجل 3693 وفاة بكورونا



برازيليا 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

سجّلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3693 وفاة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 348 ألفًا و718 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 13 مليونًا و373 ألف إصابة.

// انتهى //

08:45ت م

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برازيليا 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسسجّلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3693 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و93317 إصابة جديدة مؤكدة.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 348 ألفًا و718 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 13 مليونًا و373 ألف إصابة.// انتهى //08:45ت م0015

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