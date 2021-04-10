شكرا لمتابعة خبر عن "ذبيحتك لباب بيتك" خدمة جديدة لتجنب التزاحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أمس الجمعة، توفير خدمة إلكترونية جديدة، بشأن الذبائح، لضمان تطبيق الإجراءات الإحترازية وسلامة الجميع.

وكشفت أمانة مكة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة.

وتحت شعار " ذبيحتك لباب بيتك " دعت الأمانة الجميع إلى تجنب الإزدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة والموضحة آدناه.