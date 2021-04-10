شكرا لمتابعة خبر عن مكان بالمملكة يثير فضول وزير خارجية الفلبين والأمير فيصل بن فرحان يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت صورة للمغني الإيطالي أندريا بوتشيلي وسط الجبال، فضول وزير خارجية الفلبين تيودورول لوكسين، متسائلا عن كيفية الوصول إليه.

ومن جانبه تفاعل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفلبيني، موضحا له أن الصور بالمملكة في مدينة العلا التاريخية، داعيًا إياه لزيارتها.

الجدير بالذكر أن أندريا بوتشيلي أحيا حفلا الخميس الماضي بمحافظة العلا، في موقع الحجر الأثري، وذلك بعد يوم من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، للرؤية التصميمية للعلا، التي تهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.