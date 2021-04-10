«المرور»: 7 خطوات لإصدار رخصة القيادة الخصوصي

أوضحت الإدارة العامة للمرور مدى ضرورة سداد المخالفات المرورية لإصدار رخصة القيادة الخصوصي، مشيرة إلى شروط إصدارها.

وأكد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خطوات إصدار رخصة القيادة الخصوصي تتمثل في:

1-إتمام سن الـ18 عامًا.

2- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.

3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

5- اجتياز اختبار القيادة.

6-تسديد المخالفات إن وجدت.

7-لغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: «أنا عندي أختبار رخصة يوم الاحد ويوجد عليّ مخالفات هل يجب سدادها؟ وإذا لازم أسددها هل يحفظ لي الدراسة والاختبار حتى أسدد المخالفات او أعيد الدراسة؟».

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