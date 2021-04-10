أخبار السعودية اليوم.. إتاحة لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عامًا فأكثر.. وأسعار البنزين خلال ساعات

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021م منها: إتاحة لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عامًا فأكثر، و5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة، وأسعار البنزين خلال ساعات و«أرامكو» تبدأ التطبيق الأحد.

«الصحة»: إتاحة لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عامًا فأكثر

أعلنت وزارة الصحة، إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من (٧٥) عامًا وأكثر، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كل مناطق المملكة.

5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 401 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ169حالة، ثم الشرقية 143 حالة، فمنطقتا (المدينة المنورة وحائل) بـ25 حالة؛ حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسط ترقب بين المواطنين.. أسعار البنزين خلال ساعات و«أرامكو» تبدأ التطبيق الأحد

تعكف شركة أرامكو السعودية حاليًّا، على المراجعة الدورية لأسعار الوقود في المملكة، تمهيدًا للإعلان عن الأسعار الجديدة لشهر أبريل، مساء السبت؛ وليتم العمل بها بداية من صباح الأحد، الحادي عشر من الشهر الجاري.

وصل صداها عالميًّا.. أكثر من 7 ملايين زائر لـ«مقرأة الحرمين»

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية عددًا من الخدمات للمستفيدين منها مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية التي وصل صداها عالميًا، بهدف تعليم القرآن الكريم بالقراءة الصحيحة على أيدي معلمين مجازين بالقراءات.

الأمن البيئي ومحمية الملك سلمان تطلقان حملة تشجير للحد من آثار التصحر

أطلقت القوات الخاصة للأمن البيئي وهيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، حملة تشجير للمحمية، بهدف زراعة 800 ألف شتلة، رعوية وبرية، إضافة لزراعة البذور المتوافقة مع طبيعة الغطاء النباتي لها، للحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتستمر خلال العام.

راصد جوي يتوقع غرة رمضان ويتحدث عن تأثير الغيوم أو الغبار على الهلال

قال الراصد الجوي أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، إن الثلاثاء المقبل هو غرة رمضان فلكيًّا، وإذا تعذّرت رؤية الهلال؛ بسبب الغيوم أو الغبار، سيكون الأربعاء، هو بداية الشهر الكريم.

«التبرع بالأعضاء البشرية».. ما آليات النظام وكيفية نقلها من المتوفى؟

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (468) وتاريخ 17/08/1442هـ، بالموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

«الجوازات»: تغيير مسمى خدمة الرسائل والطلبات

أعلنت المديرية العامة للجوازات تغيير مسمى خدمة الرسائل والطلبات إلى خدمة تواصل؛ لتمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات ومعالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم في تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر في إطار رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية.

5 نصائح من «الصحة» لمرضى ضغط الدم خلال رمضان

وجّهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح لمرضى ضغط الدم، لافتة إلى أهمية اتباعها خلال شهر رمضان الكريم.

«الغذاء والدواء» تحظر استخدام هرمون النمو كمنشط.. وتحدد مخاطره

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام هرمون النمو، واعتبرته كمنشط محظورًا، وقد يسبب مخاطر جسيمة على المستخدم كاضطراب عمل الهرمونات.

«الصحة»: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 6 ملايين

كشفت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في مختلف مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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