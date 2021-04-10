السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية) فيما يطرأ أنخفاض في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) وسماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط بسرعة 25 – 50 كم/ساعة. وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويكون من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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