ماذا يفعل #ولي_العهد أصبحنا غير قادرين على مجاراته

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ما يشبه المعجزات !

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أعجبتني مقولة لأحد المغردين، عندما وصف حيوية الأمير محمد بن سلمان ونشاطه بقوله:

“أصبحنا غير قادرين على مجاراة خطواته وانطلاقته، ولا نكاد نستوعب قراراً أو نقرأ تفاصيل مشروع حتى يفاجئنا بمشروع آخر”.

وهذا ما يحصل فعلاً، إذ خلال 3️⃣ أشهر فقط، أي من بداية عام 2021 رأينا الإعلان عن مجموعة كبيرة من القرارات المؤثرة والمشاريع العملاقة، ومن ذلك:

✅ مشروع ذا لاين في نيوم.

✅ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

✅ اشتراط نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى المملكة.

✅ منظومة التشريعات القضائية المتخصصة.

✅ تصاميم كورال بلوم في مشروع البحر الأحمر.

✅ مشروع تطوير السودة.

✅ مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

✅ مبادرة صنع في السعودية.

✅ برنامج شريك السعودية.

✅ مخطط العُلا رحلة عبر الزمن.

✅ افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية وبعدها دومة الجندل لطاقة الرياح والإعلان عن سبعة مشاريع جديدة في أنحاء المملكة للطاقة المتجددة.

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كل هذه القرارات والمشاريع عند تنفيذها وانتهائها ستغير وجه المملكة العربية السعودية، وتنقلها نقلة حضارية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

لقد فعل ملوك السعودية الكرام منذ الموحد الملك عبدالعزيز رحمه الله وحتى الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله في عمره ما يشبه المعجزات، وانتقلوا ببلادهم نقلة حضارية هائلة، وجنّبوها المشاكل والمحن، وتخطوا بها كافة الصعاب.

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وأتى الآن الأمير محمد بن سلمان ليكمل المسيرة، ولكن بطريقة إبداعية مبهرة، وأسلوب جديد ومتسارع، حقق أمنيات وأحلاماً ربما لم يكن يفكر بها أكثر المتفائلين.

