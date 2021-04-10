السعودية اليوم / الجزائر تسجل 135 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



الجزائر 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر أمس الجمعة 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والإسكان الجزائرية في بيان بارتفاع أجمالي الاصابات بالفيروس إلى 118.251 إصابة وأجمالي حالات الوفاة إلى 3.123 حالة، بينما أرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 82.392 حالة.

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04:03ت م

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الجزائر 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر أمس الجمعة 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة و 103 حالات شفاء.وأشارت وزارة الصحة والإسكان الجزائرية في بيان بارتفاع أجمالي الاصابات بالفيروس إلى 118.251 إصابة وأجمالي حالات الوفاة إلى 3.123 حالة، بينما أرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 82.392 حالة.// انتهى //04:03ت م0010

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