السعودية اليوم / تونس تسجل 2010 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس أمس الجمعة 2010 إصابات جديدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 268837، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9179.

// انتهى //

02:45ت م

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تونس 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسسجلت تونس أمس الجمعة 2010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة.وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 268837، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9179.// انتهى //02:45ت م0009

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