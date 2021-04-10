السعودية اليوم / مصر تسجل 794 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 39 حالة



القاهرة 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واس

سجلت مصر أمس الجمعة 794 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس بلغ 208876 من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و 12362 حالة وفاة.

// انتهى //

02:43ت م

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القاهرة 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واسسجلت مصر أمس الجمعة 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 39 حالة.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس بلغ 208876 من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و 12362 حالة وفاة.// انتهى //02:43ت م0008

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