السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي ملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة



الرياض 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

// انتهى //

21:34ت م

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الرياض 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //21:34ت م0103

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