شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | عداد عالمي: تطعيم 6 ملايين ضد كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل عدد الحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا إلى 6 ملايين مواطن في جميع مناطق المملكة.

الرقم أورده موقع "Live COVID-19 Vaccination Tracker"، وهو بمثابة عداد مباشر لعدد لقاحات كورونا ومتلقيها بعشرات الدول، وسجل تلقي نحو 756 مليون شخص اللقاحات حول العالم.

وكانت وزارة الصحة، شددت على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس.

في الوقت ذاته، حذرت الوزارة، من ارتفاع الإصابات، مشيرة إلى أن عدم الالتزام والتهاون في الاحترازات انعكست نتيجته في عدد الحالات اليومية والحالات الحرجة، والتي باتت مشابهة للأرقام المسجلة في منتصف أبريل من العام الماضي.