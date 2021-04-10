شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين أرباحا متوقعة لـ«نقل مكة» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري، أن رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا، وذلك للأشخاص المحصنين خلال شهر رمضان المبارك سيسهم في زيادة أرباح شركات ومؤسسات النقل في مكة المكرمة.

وقدر العميري أرباح نقل الزوار والمعتمرين من وإلى محطات نقل المعتمرين والمصلين وأحياء مكة المكرمة والأسواق التجارية خلال شهر رمضان المبارك بأكثر من 10 ملايين ريال. لافتا إلى وجود نحو 40 شركة أجرة في مكة المكرمة تقوم بإيصال زوار بيت الله الحرام عبر أكثر من 1200 سيارة أجرة نظامية إلى محطات نقل المعتمرين والمصلين والأسواق التجارية والأحياء.

وأكد أن التسهيلات، التي تقدمها حكومة المملكة لقطاع النقل ساهمت كثيراً بالرقي في الخدمات، التي تقدم للزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والتي من ضمنها تبادل الخبرات وعقد الاجتماعات بين المختصين في مجال النقل.