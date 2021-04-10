شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخخة» حوثية باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط. محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأشار العميد المالكي إلى أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا تعد جرائم حرب. مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.