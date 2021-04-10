شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المعلمي: رؤية المملكة 2030 تواكب أهداف الأمم المتحدة التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن رؤية المملكة 2030 تواكب أهداف الأمم المتحدة التنموية.

واستعرض السفير المعلمي خلال لقائه أمس الأول بطلاب الكلية الحربية الأمريكية افتراضياً، جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، لاسيما في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها الإنسانية، وتناول تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، وإنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة، فضلاً عن المساهمات في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية، لاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهودها في تقديم مشاريع قوانين القرارات الأممية أو دعم مشاريع القرارات المطروحة من قبل المنظمة أو الأعضاء، التي تصب في المصلحة الدولية الإنسانية.

من جهة أخرى، شارك السفير المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد أمس الأول عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، بمناسبة ترشح دولة الإمارات للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وأكد السفير المعلمي أن تلك الخطوة من شأنها دعم القضايا العربية والإسلامية، لاسيما أن وجود دولة عربية في مجلس الأمن سيصب في صالح عدد من القضايا العربية، كما رحب برئاسة مملكة البحرين للمجموعة العربية لهذا الشهر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة، التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.