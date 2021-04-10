شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 جولة رقابية تغلق 23 منشأة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 23 منشأة تجارية مخالفة، ورصدت 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، والتكدس، وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1621 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و51 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية، ضمن أعمال اللجنة الميدانية وبمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت، التي تتعلق بالصحة العامة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.

وتكثف الأمانة جولاتها الرقابية والتوعوية على كل المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.