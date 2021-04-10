شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات في تزايد.. و6 ملايين جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة، 904 حالات إصابة مؤكدة بفيروس « كورونا » في المملكة، وتعافي 540 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7823 حالة، منها 898 حالة حرجة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 396758 حالة، وحالات التعافي 382198 حالة، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصل الإجمالي 6737 حالة، كما تم إجراء 71044 فحصاً مخبرياً.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في مختلف مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا». ‏