شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتنظيم الدخول بـ«الصالة الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” توافد المستفيدين والمستفيدات على مركز لقاحات « كورونا » بالصالة الخضراء، من الراغبين في تلقي اللقاح، وأعد القائمون على المركز خطة لتنظيم الدخول، بما يسهم في انخفاض التكدس أمام بوابة الدخول، التي بدت أقل ازدحاما منذ ساعات الصباح الأولى حتى فترات متأخرة من المساء.

واستغرق الوقت منذ دخول الشخص بمركبته حتى إيقافها ومن ثم النزول والتأكد من وجود الموعد وإعطاء اللقاح والخروج أقل من 20 دقيقة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 64 عيادة، ويتم العمل من خلال كادر طبي وتمريضي يتناوبون للعمل عبر 16 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وعلمت ”الخليج 365” من مسؤولين بالصالة الخضراء، أن بعض المستفيدين يذهبون لتلقي اللقاح، دون الحصول على موعد مسبق، عبر تطبيق «صحتي»، ما يتسبب في بعض الزحام على بوابات الدخول.