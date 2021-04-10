شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على أسواق الدمام والظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام، وتيرة جولاتها الرقابية في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والعمل على تنظيم حركة دخول المتسوقين.

ونفذت البلدية جولات توعوية مستمرة، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، في المراكز، والمجمعات التجارية، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

وأغلقت البلدية عددًا من المنشآت المخالفة، بعد رصد مخالفات، وتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تتمثل في عدم قياس درجة حرارة المتسوقين، وعدم تعقيم عربات التسوق، إضافةً إلى عدم تنظيم حركة المتسوقين عند كاونترات المحاسبة.

من ناحيتها، كثفت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية غرب الدمام، جولاتها الميدانية على مراكز التسوق والملاحم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» ، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

أما بلدية الظهران، فنفذت كذلك عددًا من الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 8 منشآت تجارية، ورصد 15 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.