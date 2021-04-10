شكرا لقرائتكم خبر عن 25 منشأة مخالفة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الجبيل، أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمس، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف التأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق «توكلنا».

وزارت الفرق التفتيشية 155 محلاً تجارياً وغذائياً في محافظة الجبيل، ما أسفر عن إغلاق 25 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن البلدية تعمل خلال هذه المرحلة وبشكل مكثف على تطبيق جولات رقابية شاملة لسلامة وحماية المتسوقين، من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأسفرت الجولات عن تحرير العديد من المخالفات إلى جانب إغلاق محل بسبب تكدس المتسوقين وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأهابت بلدية الجبيل بالجميع الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، إضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات وأجهزة قياس الحرارة عند مداخل مراكز البيع داعية عموم المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.