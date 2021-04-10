شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 مساجد في 4 مناطق بعد ثبوت إصابات «كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 7 مساجد مؤقتا في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا ، بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 61 يوما 526 مسجدا تم فتح 502 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدا، أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة عسير، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين، كما أكدت على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.