شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 19 طن «حطب وفحم» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً في مكتبه بمحافظة القطيف، 19 طنًا من الحطب والفحم، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف، وبلدية صفوى، في حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. عامر المطيري إن هذه الحملة والحملات السابقة تأتي ضمن الخطوات، التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للحد من ظاهرة الاحتطاب، وأسهمت تلك الحملات، إضافة إلى الحملات التوعوية، والأنظمة التي سنتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة، والحد من الاحتطاب وإعادة زراعة الأشجار في بيئتها، ودعم حملة «لنجعلها خضراء»، التي نفذتها الوزارة بمناطق المملكة.

وأوضح م. المطيري أن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام؛ لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة، موضحًا أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 15 طنًا تقريباً من الحطب المحلي من نوع كونوكاربس، وأكثر من 4 أطنان من الفحم.