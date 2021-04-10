طرح 8 فرص استثمارية بعدة مواقع في رفحاء

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، 8 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وتتضمن هذه الفرص أنشطة استثمارية متنوعة عبارة عن، مدينة ترفيهية، ومنتجع، ومطعم، وثلاث كوشكات، وموقعين لنقل السيارات.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة أن الفرص المطروحة للاستثمار تأتي ضمن حرص البلدية على تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين للإسهام في التنمية الاقتصادية والخدمية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتلبية احتياجات الأهالي والمستثمرين، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة لتعزز جودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة من خلال تهيئة الأماكن العامة؛ لتكون متنفسًا للجميع.

ودعا المستثمرين لزيارة بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والاطلاع على جميع التفاصيل والفرص المطروحة.