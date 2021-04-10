«الشؤون الإسلامية» تتفقد مساجد وجوامع العلا والعيص

تفقد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة وجب بن علي العتيبي عددًا من المساجد والجوامع بمحافظتي العلا والعيص مطلعًا على احتياجاتها من الفرش وأعمال الصيانة والنظافة والإنشاء والمساجد التي تحتاج إلى ترميم.

وأوضح العتيبي أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة للوقوف عن كثب على احتياجات الجوامع والمساجد وإدارات الدعوة والإرشاد في محافظات المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتهيئتها بما تحتاجه من خدمات في جميع المجالات وبما يليق بقدسيتها خاصة في هذه الظروف مع جائحة كورونا والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.