القيادة تعزي الأمير تشارلز في وفاة والده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال الملك المفدى: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًّا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.