السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 871 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 75,956 إصابة مؤكدة و 871 حالة وفاة نتيجة فيروس

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس "الجمعة" أن إجمالي الإصابات بلغ 30,814,955 والوفيات 557,093.

// انتهى //

00:57ت م

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واشنطن 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 75,956 إصابة مؤكدة و 871 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها أمس "الجمعة" أن إجمالي الإصابات بلغ 30,814,955 والوفيات 557,093.// انتهى //00:57ت م0006

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