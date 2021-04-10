السعودية اليوم / جولات رقابية لمتابعة قرارات التوطين بنجران



نجران 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل 2021 م واس

نفذت اللجنة المشتركة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية بمنطقة نجران أمس، جولات رقابية؛لضبط سوق العمل بالمنطقة.

وشملت الجولات الميدانية 45 منشأة تجارية ،أسفرت عن ضبط 29 مخالفة لأنظمة التوطين والعمل لدى الغير.

// انتهى //

22:34ت م

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