السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة



الرياض 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

// انتهى //

21:35ت م

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الرياض 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //21:35ت م0105

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