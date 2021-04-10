السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي ملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة



الرياض 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال الملك المفدى:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

// انتهى //

21:34ت م

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