السعودية اليوم / الكويت تسجل 1477 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجلت الكويت 1477 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 224 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14305 حالات.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

// انتهى //

20:36ت م

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الكويت 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجلت الكويت 1477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 244325، فيما سُجِّلَ 1367 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 228627، كما سجلت 10 حالات وفاة لتصل إلى 1393 وفاة.وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 224 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14305 حالات.وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.// انتهى //20:36ت م0099

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