محمد الفلاح - التحالف يدمر صاروخا بالستيا حوثيا ومسيرة مفخخة باتجاه جازان

السبت 10 أبريل 2021

دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مساء الجمعة، صاروخاً باليستياً وطائرة من دون طيار مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط.



وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه جرى "صد وإحباط المحاولات العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً أن هذه المحاولات تعدّ جرائم حرب.

وشدد التحالف على أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

تحدي الميليشيا السافر

من جانبه، أدان أمين مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، منوهاً بأن "استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية تعكس تحدي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

ودعا الدكتور الحجرف، المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية".

وأشاد بـ"يقظة وكفاءة قوات التحالف وقوات الدفاع الجوي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا»، مؤكداً «تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".