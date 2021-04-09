شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة تجاه خميس مشيط، مستهدفةً المدنيين الآمنين والأعيان المدنية في المملكة، في تحد سافر للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.