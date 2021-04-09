الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أن هناك العديد من الشروط لإصدار رخصة القيادة الخصوصي.

شروط رخصة القيادة الخصوصي:

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إن شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي هي: إتمام سن الـ18 عامًا، ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، اجتياز اختبار القيادة”.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية:

وفي وقت سابق أوضح المرور طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.

الانتقال إلى تبويب خدماتي.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات:

يذكر أن الاستعلام عن المخالفات هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.

انقر على (عرض).

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