البحرين: استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية تحدٍّ سافر للقوانين الدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة تجاه خميس مشيط، مستهدفةً المدنيين الآمنين والأعيان المدنية في المملكة، في تحد سافر للأعراف والقوانين الدولية.

تضامن مع السعودية

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.

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