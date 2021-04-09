الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه جازان.

حماية المدنيين:

وأوضح التحالف أن هذه محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا، وتعد جرائم حرب، مشددًا على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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