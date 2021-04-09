شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09
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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه جازان
محاولات عدائية لاستهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه جازان.
حماية المدنيين:
وأوضح التحالف أن هذه محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا، وتعد جرائم حرب، مشددًا على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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