السديس: شهر الخير قادم ببشائره بانخفاض حدة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تهنئته لجميع المسلمين في كل مكان بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ السديس: “نحمد الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على المسلمين في أقطار العالم بقدوم شهر الخير والعطاء شهر رمضان المبارك وعلى ما مَنّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ونعمة الشريعة الإسلامية السمحة، وما تبذله جميع الدول في العالم بأسره من جهود عظيمة في محاربة ومكافحة فيروس كورونا، أزاحه الله عنا وعن جميع المسلمين وعن العالم الإسلامي أجمع”.

وأشار إلى الدور الذي قامت به الدولة الرشيدة في مكافحة هذا الوباء في مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والإنسانية بالإضافة إلى جهودها المباركة لعدم دخول فيروس كورونا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وما توليه القيادة- حفظها الله- من اهتمام بالغ بأمن وسلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

بشائر الخير:

وبين السديس أن شهر الخير قادم ببشائره لجميع المسلمين، حيث أبانت المؤشرات الصحية العالمية التي تبين انخفاض حدة هذا الوباء بعد اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وتوفر اللقاحات اللازمة والتي اشترط أخذها لأداء الصلاة والعمرة في الحرمين الشريفين، داعيًا الجميع إلى استشعار المسؤولية واتباع الأنظمة التي أقرتها وزارة الداخلية من تباعد وإجراءات للراغبين في الصلاة والاعتمار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

واختتم حديثه بدعاء الله- سبحانه وتعالى- أن يعيد علينا هذا الشهر المبارك أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وعلى هذه البلاد وقادتها وهي ترفل في ثوب العزة والنصر والتأييد والتقدم والازدهار، وأن يجعل هذا البلد شامخًا منعمًا بالأمن والأمان، وأن يوفق قيادتنا لما فيه الخير والصلاح لبلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحمي جميع المسلمين، ويزيل عنهم هذه الغمة.

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