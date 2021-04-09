شكرا لمتابعة خبر عن آلية نظام التبرع بالأعضاء البشرية وكيفية نقلها من المتوفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت جريدة أم القرار اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (468) وتاريخ 17/08/1442هـ، بالموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

وتضمن القرار أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء ينسق- عند الحاجة- مع الجهة المختصة في صندوق الوقف الصحي، فيما يخص تأمين احتياجات المنشآت الصحية المرخص لها في مجال زراعة الأعضاء البشرية.

ونصت المادة الثانية من النظام بأنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقًا لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي حددته اللائحة، وتنص المادة الثالثة على أنه في غير الحالتين الواردتين في المادة الثانية من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له.

في حال تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.