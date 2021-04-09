شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الموارد البشرية بشأن الإرتفاع في أسعار الاستقدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك عدة عوامل أثرت في ارتفاع أسعار الاستقدام ، وأولها تفشي فيروس كوفيد-19.

وأكدت الوزارة على حرصها على مراقبة الأسعار لدى شركات ومكاتب الاستقدام باستمرار، مبينةً أنها وعبر فرقها الرقابية ترصد أي مخالفات.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق اشتراطات الدخول للمملكة؛ ومنها فحص PCR حديث, والحجر في بلد الاستقدام لمدة 14 يوماً قبل السماح لهم بالفحص الثاني والمغادرة للمملكة وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين 15% إلى 33%، وارتفاع تكلفة القيمة المضافة، وعدم القدرة على الاستقدام من مدن معينة في بعض الدول بسبب انتشار الوباء، أدّت لارتفاع في أسعار الاستقدام، مبينة أنها تهتم بجميع الاقتراحات والآراء الساعية لتحسين قطاع الاستقدام في المملكة في مختلف قنواتها الرسمية.

فيما يخص العمالة غير النظامية؛ قالت الموارد البشرية هي مسؤولية الجهات الأمنية بالمملكة وليست مسؤولية هذه الوزارة.