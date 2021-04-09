شكرا لمتابعة خبر عن سبب توحيد شكل بطاقات الصراف الآلي على مستوى العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتسم شكل بطاقات الصراف الآلي على مستوى العالم بشكل موحد، ويرجع السبب في ذلك المنظمة الدولية للمقاييس "آيزو" حددت مواصفة بأبعاد البطاقات البنكية، لكي يمكن استخدامها في أي مكان بالعالم.

وذكرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنه في كل دولة هناك جهة لتحديد المواصفات، مضيفة أنها تجتمع مع مثيلاتها حول العالم، لتحديد المواصفات المناسبة للصناعات المختلفة.

ونبهت بأن وضع هذه المواصفات يهدف إلى جعل المنتج أكثر أمانًا وأفضل جودة، وسهل الاستخدام.