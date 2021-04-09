شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من "الهيئة الملكية للرياض" على مزاعم دفع المليارات لمقاولي قطار الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال بيان لها، اليوم الجمعة، على ما نشرته صحيفة بلومبيرغ من مزاعم بأن المبالغ غير المدفوعة لمقاولي قطار الرياض تصل إلى المليارات.

وأعلنت الهيئة في البيان عن رفضها بشكل قاطع أي مزاعم بعدم حصول المقاولين على دفعاتهم المالية، موضحةأن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بدأ في أكتوبر عام 2013، وتم سداد المدفوعات المالية للمقاولين في وقت قياسي دون تأخير من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض عند تقديم شهادات إتمام الأعمال، بحسب التعاقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة.

وقالت أنه يتم تقييم المطالبات المذكورة أعلاه وفقاً لعملية تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد لتسهيل أي خلاف لكل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واتحاد المقاولين، مبينة أن المدفوعات للمقاولين قد تم سدادها في الوقت المناسب بعد تقديم شهادات إتمام الأعمال بحسب التعاقد المبرم الخاص بهم دون تأخير، والتي تمثل تقدم الإعمال على الأرض بناء على نتائج واضحة وقابلة للقياس الكمي.

وأضافت أن جائحة كورونا أثرت على بناء المشاريع الضخمة، مثل انقطاع سلسلة الإمدادات، وعلى الرغم من تفشي المرض فقد حرصت الهيئة على استمرارية المشروع، حيث قامت بتكييف سلوك العمل وعمليات البناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم الدعم لاتحاد المقاولين خلال فترة جائحة كورونا، والمناقشات جارية حاليا لتقييم هذا المستوى من الدعم بطريقة عادلة ومسؤولة ماليا.