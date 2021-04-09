«الصحة»: إتاحة لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عامًا فأكثر

أعلنت وزارة الصحة، إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من (٧٥) عامًا وأكثر، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كل مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة قالت إن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في مختلف مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت تسجيل (904) حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي (540) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7823) حالة منها (898) حالة حرجة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (396758) حالة وحالات التعافي (382198) حالة, فيما تم تسجيل (9) حالات وفاة ليصل الإجمالي (6737) حالة, كما تم إجراء (71044) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏